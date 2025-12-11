4 eventos do Município de Loulé estão nomeados para os Iberian Festival Awards

Este é o maior número de sempre de nomeações para os Iberian Festival Awards de eventos promovidos pelo Município de Loulé. Festival MED, Som Riscado, Carnaval de Loulé e Noite Branca Algarve – Loulé estão nomeados 28 vezes nesta 10ª edição.

O Festival MED volta a destacar-se e, este ano, está nomeado em 13 categorias: Melhor Festival de Média Dimensão, Melhor Promoção Turística, Melhor Programa Cultural, Melhor Comunicação e Estratégia de Marketing, Melhor Atuação (PT/ES) com o concerto que juntou em palco a espanhola Sílvia Pérez Cruz e o português Salvador Sobral, Melhor Atuação Internacional com o concerto dos cabo-verdianos Ferro Gaita, Melhor Atuação Eletrónica com o concerto de Stereossauro&Convidados (Ana Lua Caiano e Pedro Jóia), Contributo para a Sustentabilidade, Contributo para a Igualdade, Melhor Fotografia (David Pereira), Melhor Cobertura Vídeo (com o trabalho realizado pelo Loulé Film Office e Digital+TV), Melhor Espaço de Acolhimento (Zona Histórica de Loulé) e Prémio Evento Seguro.

O Som Riscado – Festival de Música e Imagem de Loulé, que tem vindo a consolidar a sua presença nestes prémios, conta nesta 10ª edição dos Iberian com nomeações (8) nas categorias de Melhor Festival de Pequena Dimensão, Melhor Festival Indoor, Melhor Programa Cultural, Melhor Comunicação e Estratégia de Marketing, Melhor Atuação (PT/ES) com a atuação de Capicua, Contributo para a Igualdade, Melhor Fotografia (Jorge Gomes), Melhor Cobertura Vídeo (com o trabalho realizado pela Digital+TV) e Melhor Espaço de Acolhimento (Cineteatro Louletano).

O Carnaval de Loulé, o mais antigo do país, concorre para ser premiado pela Melhor Comunicação e Estratégia de Marketing, Contributo para a Sustentabilidade, Contributo para a Igualdade e Melhor Festividade.

Finalmente, a Noite Branca Algarve – Loulé, que no último sábado de agosto de 2025 voltou a pintar a cidade de branco, tem confirmada a sua participação na lista de nomeados nas categorias de Melhor Festividade e Prémio Evento Seguro Evento.

Para Telmo Pinto, presidente da Câmara Municipal de Loulé, esta presença dos eventos louletanos na lista de nomeados é o corolário do trabalho realizado. “Somos um concelho que se destaca pela sua programação cultural de excelência, reunindo a realização de eventos centenários, como o Carnaval, a outros mais recentes como o Som Riscado, tendo todos eles como denominador comum a aposta na qualidade, na criatividade e numa oferta que se pretende seja diferenciadora. Para tal tem sido fundamental o empenho das equipas que pensam e que põe de pé estes eventos”, sublinha.

A cerimónia de entrega da 10ª edição dos Iberian Festival Awards acontece na noite de 14 de março de 2026, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, Açores.

Esta iniciativa tem por objetivo reconhecer e celebrar o melhor da indústria de festivais e eventos da Península Ibérica, destacando a excelência, inovação e impacto cultural. Loulé, uma vez mais, está presente e continua a afirmar a sua oferta cultural diversificada.

Fotos: CM Loulé