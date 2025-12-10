Vila Real de Santo António volta a confecionar Bolo-Rei Gigante

No próximo dia 14 de dezembro, domingo, Vila Real de Santo António recebe mais uma edição da emblemática confeção do Bolo-Rei Gigante, a partir das 10h30, na Rua Teófilo Braga (em frente ao jardim dos bombeiros.

Esta iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e integra um programa que junta animação, tradição e uma forte componente solidária.

O Bolo-Rei Gigante será promovido pela equipa da «A Padaria», sob a direção do Chefe Filipe Martins e terá cerca de 70 metros de comprimento e 275 kg de peso.

A manhã contará com as atuações do Conjunto Coral e da Classe de Guitarras do Conservatório Regional de Vila Real de Santo António, criando o ambiente festivo que caracteriza este momento.

Estará também presente o Pai Natal da Vila Natal de Vila Real de Santo António para animar miúdos e graúdos.

Os Cadetes e Infantes dos Bombeiros de Vila Real de Santo António e Castro Marim participarão na entrega do bolo à comunidade e na recolha de donativos, reforçando o carácter solidário da iniciativa.

A Escola de Hotelaria e Turismo de VRSA associa-se também ao evento, contribuindo para a sua realização e envolvendo diferentes gerações e entidades do concelho.

O Bolo-Rei Gigante de Vila Real de Santo António reafirma-se, mais um ano, como um momento de proximidade, convivência e envolvimento comunitário, reforçando a ligação entre as instituições locais e a população.