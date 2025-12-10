A TUA RÁDIO NO SUL - 102.7FM

Teatro Lethes cancela todos os espetáculos até ao final do ano

O Teatro Lethes cancelou todos os espetáculos até ao final do ano.

 

Em comunicado de imprensa a equipa do teatro Lethes lamenta o inconveniente e informa que o reembolso do valor dos bilhetes poderá ser feito até 30 dias da data do espetáculo, no local de aquisição dos mesmos.

