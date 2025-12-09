Residência Artística de Audiovisual EntreMares’26 abre candidaturas

Já estão abertas as candidaturas para a Residência Artística de Audiovisual EntreMares’26, da associação cultural Folha de Medronho, uma oportunidade destinada a artistas emergentes e estabelecidos que procuram um espaço de criação, experimentação e colaboração. A iniciativa oferece um ambiente imersivo dedicado ao desenvolvimento de práticas no domínio do audiovisual, promovendo a partilha de experiências e o crescimento coletivo.

Ao longo da residência, os participantes irão trabalhar na criação de um documentário inspirado na temática do Festival Tanto Mar, cuja estreia pública está prevista para a edição de 2026.

As candidaturas decorrem até 10 de janeiro e os resultados serão conhecidos a 2 de fevereiro.

Regulamento e formulário de inscrição disponíveis aqui.