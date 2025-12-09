Festival Internacional de Órgão do Algarve celebrou património e música durante novembro

A 18ª edição do Festival Internacional de Órgão do Algarve levou música e património às igrejas da região entre 31 de outubro e 29 de novembro, num mês cheio de concertos e iniciativas culturais. O programa contou com mais de dez concertos realizados em oito órgãos históricos de Faro, Portimão, Loulé/Boliqueime, Tavira, Lagoa e Lagos, abrangendo órgão a solo, música coral e música de câmara com vários instrumentos.

O festival integrou ainda um concerto pedagógico, duas masterclasses, uma visita guiada, a apresentação do Hidraulus e um concurso de fotografia. Cerca de 3000 pessoas, entre público, crianças e participantes, marcaram presença nas atividades.

A edição reuniu jovens músicos e organistas nacionais e internacionais de renome, reforçando o objetivo central de divulgar e preservar o património organístico algarvio. A organização adianta já estar a preparar novas ideias para a próxima edição.

O evento contou com o apoio da CCDR Algarve, dos municípios envolvidos, da União de Freguesias de Faro, da Região de Turismo do Algarve e de vários parceiros culturais, religiosos, educativos e de comunicação.