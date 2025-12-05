Luís Conceição, selecionador nacional de futsal feminino, é o terceiro embaixador da campanha “O Fair Play Joga em Casa”

Depois de Roberto Martínez e de Jorge Braz, é a vez do Selecionador Nacional de Futsal Feminino Luís Conceição associar-se à campanha “O fair-play joga em casa” como Embaixador, promovendo a importância dos valores e da ética no desporto.

Selecionador Nacional desde 2013/2014, Luís Conceição treinou Inter-Vivos, Sapalense e Louletano DC, antes de ingressar como Selecionador Distrital na AFA, onde é formador dos Cursos de Treinador de Futsal de Grau 1 e Grau 2. O técnico natural de Martim Longo é também Sócio Honorário da Instituição.

Por Portugal, Luís Conceição foi vice-campeão da Europa em 2019 e 2022 e conquistou os Jogos Olímpicos da Juventude Sub19 em 18/19. Em 2019 venceu também a Victory Day Women Cup.

Saiba mais sobre a campanha aqui: https://tinyurl.com/yhmrytsk.

Vê o vídeo oficial da campanha em baixo.