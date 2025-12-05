VRSA: Valter Lobo leva ‘Melancólico Dançante’ ao Centro Cultural António Aleixo

No próximo dia 13 de dezembro (sábado), o Centro Cultural António Aleixo (CCAA), em Vila Real de Santo António, recebe Valter Lobo para um espetáculo intimista integrado na digressão de apresentação do seu mais recente álbum, ‘Melancólico Dançante’. O concerto tem início às 22h00, com abertura de portas às 21h30, na Sala CA2, em plateia sentada.

Em palco, o cantautor português promete uma viagem emocional através das novas canções que compõem o disco, um trabalho onde a sua conhecida melancolia poética encontra uma pulsação rítmica renovada, inspirada pelas viagens que o levaram da costa portuguesa à América do Sul. Entre os temas que compõem o álbum, destacam-se faixas como ‘Cinema ou Real’ e ‘Tão Perto’, carregadas de intimidade e de uma sensibilidade muito própria.

Além das novidades, Valter Lobo irá revisitar músicas que marcaram o seu percurso artístico e conquistaram o público, como ‘Oeste’ e ‘Guarda-me Esta Noite’, num espetáculo descrito como delicado, emocional e profundamente envolvente. Em ‘Melancólico Dançante’, o artista demonstra que a melancolia também pode dançar, ainda que devagar, sempre com o coração.

O concerto tem a duração prevista de 70 minutos, é classificado para maiores de 6 anos e os bilhetes, ao preço de 8 euros, já se encontram disponíveis no CCAA e em www.bol.pt, sendo limitados à lotação da sala.