Associação Académica do Algarve aprova contas em atraso

A Associação Académica da Universidade do Algarve acaba de aprovar as contas em atraso, dos exercícios de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Estas contas foram aprovadas na assembleia magna da última quinta-feira.

A regularização destes exercícios é vital para a estabilidade da associação académica que durante este ano esteve condicionada exatamente devido a isto.

O processo de revisão envolveu a recolha e organização de documentação por parte da direção-geral, em colaboração com responsáveis de mandatos e contabilidade anteriores.

Com o exercício de 2022 já encerrado e corrigido, os exercícios de 2023 e 2024 dispõem agora das condições técnicas necessárias para serem apresentados em breve. Isso vai garantir a conclusão integral da regularização e reforçar o compromisso da Associação com a transparência, a viabilidade institucional e o serviço à comunidade estudantil.

A direção agora em fim de mandato apela à continuidade deste trabalho por parte dos próximos órgãos sociais para 2026, que tomam esta sexta-feira posse.