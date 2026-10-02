No Dia Internacional do Idoso, que se assinalou esta quinta-feira, 1 de outubro, o Município de Loulé fez o ponto de situação sobre os projetos relativos a três equipamentos sociais de apoio à terceira idade que irão reforçar a cobertura atual em todo o território concelhio.

Durante a semana, a Autarquia reuniu com os responsáveis do Centro Social e Cultural de Vale Judeu, da Associação Esperança e Paz e da Instituição de Solidariedade Social da Serra do Calderão, os promotores do lares que serão criados em breve para dar resposta a uma das necessidades mais prementes no concelho.

Em relação à futura estrutura residencial para idosos de Vale Judeu, neste momento encontra-se em revisão do projeto, “o que significa que, muito em breve, estará pronto para ser lançado o concurso público”. É também neste ponto em que se encontra o lar que irá nascer em Loulé, numa iniciativa que tem o envolvimento direto da Associação Esperança e Paz. “Aguardamos a entrega do projeto de execução para depois ser revisto e também poder ir para concurso”, refere Telmo Pinto.

O alargamento do Centro Comunitário de Nossa Senhora da Conceição, no Barranco do Velho, permitirá criar mais um equipamento para apoiar a população idosa no interior do concelho, um território marcado pelo envelhecimento demográfico. Este será “um processo mais rápido”, até porque já foram entregues as especialidades, prevendo-se que, num curto prazo, seja lançado o concurso.

No total dos três equipamentos, serão mais 120 lugares em lar disponíveis para uma resposta social em que os equipamentos estão longe de ser suficientes. “Continuamos a trabalhar, juntamente com os responsáveis das instituições, coordenando este trabalho para que nada falhe e possamos responder o mais depressa possível às necessidades das pessoas”, realça o autarca Telmo Pinto.