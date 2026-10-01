O Centro Cultural de Lagos recebe, a 9 de outubro, às 21h30, o espetáculo “Tahiti!”, uma produção que cruza ópera, teatro físico e teatro de marionetas. A sessão decorre no Auditório Duval Pestana, tem uma duração aproximada de 95 minutos e é destinada a maiores de 16 anos.

“Tahiti!” apresenta-se como uma ‘double bill’ que junta “Trouble in Tahiti” (1952), de Leonard Bernstein, e “Pacific Pleasures” (2016-17), de Alannah Marie Halay, com libreto de Jorge Balça. “Pacific Pleasures” tem nesta produção a sua estreia nacional.

A história acompanha Sam e Dinah, um jovem casal que vive num subúrbio residencial aparentemente perfeito, mas que descobre que aquilo que sempre desejou não foi suficiente para alcançar a felicidade. À medida que procuram o seu próprio “Tahiti”, o espetáculo questiona as escolhas que fazemos, o peso das expectativas e até que ponto somos verdadeiramente donos das nossas vidas.

A produção recorre a diferentes estratégias e ferramentas dramáticas, incluindo teatro físico e teatro de marionetas, numa abordagem inspirada na obra de Paula Rego e desenvolvida em colaboração com o MAC/CCB. A narrativa imagina a vida de Sam e Dinah antes da ópera de Bernstein, partindo de uma discussão entre as duas personagens para explorar como chegaram à situação em que se encontram.

O espetáculo é apresentado em inglês, com legendas em português. “Tahiti!” é organizado pelas Fadas e Elfos – Associação Cultural e pela Câmara Municipal de Lagos, com o apoio da DGArtes/RTCP.

Os bilhetes estão disponíveis na receção do Centro Cultural de Lagos e através da BOL.