A cidade de Faro recebe, entre os dias 8 e 11 de outubro, a 6.ª edição do Open Studios Faro, uma iniciativa dedicada à criação artística contemporânea e à aproximação entre artistas, espaços de criação e público.

Durante quatro dias, o Open Studios Faro propõe um programa que inclui visitas guiadas, estúdios abertos, workshops e exposições, permitindo conhecer diferentes espaços e processos de criação artística.

A iniciativa pretende abrir as portas dos espaços de trabalho dos artistas e proporcionar ao público um contacto mais próximo com a criação e com os seus protagonistas, dando também visibilidade à produção artística desenvolvida em Faro e no Algarve.

A programação decorre ao longo dos quatro dias, com diferentes propostas dirigidas tanto ao público interessado nas artes como a quem pretende descobrir novos espaços e projetos criativos na cidade.

Vê informações detalhadas do evento nas imagens em baixo: