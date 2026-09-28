A Biblioteca Municipal de Faro preparou para o mês de outubro um conjunto diversificado de atividades dirigidas a diferentes públicos, com propostas que passam pela leitura, cinema, jogos, escrita, criatividade, saúde e atividades em família.

A programação arranca no dia 1 de outubro com a exposição “Patronos das Bibliotecas”, patente na Biblioteca Municipal de Faro até ao final do mês, numa iniciativa promovida pela BIBAL – Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Algarve. No mesmo dia, pelas 18h00, a Biblioteca assinala o Dia Internacional do Idoso com “Livros que Nunca Acabam”, uma sessão de histórias animadas que convida a viajar no tempo. A entrada é livre.

No dia 8, às 17h30, realiza-se mais uma sessão do Clube de Leitura, dedicada ao livro Toda a Gente Tem um Plano, de Bruno Vieira do Amaral. No dia seguinte, 9 de outubro, pelas 21h00, o ciclo “O Filme Francês do Mês” apresenta Le dernier des juifs, de Noé Debré, numa sessão organizada pelo Município de Faro em parceria com a Alliance Française – Algarve e o Cineclube de Faro.

A programação de outubro inclui também várias propostas de participação e aprendizagem. No dia 10, às 16h00, realizam-se, em simultâneo, uma sessão de Jogos de Tabuleiro Modernos, por João Silva, e uma “Hora do Conto Especial”, integrada no projeto “Imaginar Ler”, com Joana Pestana, que convida as famílias a descobrir Quem se Esconde no Armário?. A Hora do Conto destina-se a famílias com crianças a partir dos 4 anos.

O ciclo “Conversas com Saúde” prossegue durante o mês com duas sessões. No dia 14, às 18h00, Ana Cardoso aborda o tema “Mitos na Menopausa” e, no dia 21, à mesma hora, Pedro Pinheirinho apresenta a palestra “Saúde Mental no Dia a Dia – Ansiedade e Stress: Como Reconhecer e Gerir”. A entrada é livre em ambas as sessões.

Na área das atividades criativas, a Biblioteca promove, no dia 17, às 15h00, um workshop de Costura Criativa, orientado por Luísa Reis, para a realização de uma carteira com dois bolsos multiusos. No dia 24, à mesma hora, Ana Vinhas e Sandra Soares dinamizam um Workshop de Macramé, dedicado à realização de um suporte de plantas.

A escrita estará igualmente em destaque no dia 27, com mais uma sessão do “Clube de Escrita Criativa”, entre as 16h30 e as 18h00.

O mês encerra com duas propostas no dia 31. Às 15h30, será apresentado o 48.º volume dos Anais do Município de Faro, numa sessão que contará com a presença do Professor Doutor Guilherme d’Oliveira Martins, Diretor dos Anais do Município de Faro. Às 16h00, os “Sábados em Famílias” regressam com “Momentos Entre Livros e Trincas”, por Ana Duarte – Mão na Nutrição, a partir da história Os Três Castelos das Três Bruxas Malvadas!, de José Dias Pires, seguida de um workshop dedicado à construção de castelos de Halloween e à preparação de snacks assombrados. A atividade destina-se a pais e filhos maiores de 5 anos.

A participação nas atividades é, de modo geral, gratuita, sendo que algumas iniciativas requerem inscrição prévia.