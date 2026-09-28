Terceira edição do CAMP IN, programa de intervenção, permitiu melhorar condições habitacionais de mais famílias.

Terminou recentemente, em Faro, mais uma edição do CAMP IN, programa de intervenção da Just a Change que mobiliza equipas qualificadas, técnicos de obra e voluntários para a reabilitação de habitações de pessoas e famílias que vivem em condições de pobreza habitacional, identificadas pelo Município de Faro. Esta foi a terceira intervenção da Just a Change em Faro, depois de ações realizadas em 2021 e 2025. Ao todo, já foram reabilitadas 10 habitações no concelho, contribuindo para transformar casas com vulnerabilidades nas condições de habitabilidade, em espaços mais dignos, seguros e adequados às necessidades das famílias.

A intervenção no terreno decorre através de um modelo concertado e inovador, em várias fases, com uma duração aproximada de duas semanas, durante as quais equipas operacionais, técnicos e voluntários trabalham para concretizar as intervenções definidas para cada habitação.

Refira-se que a requalificação da habitação constitui apenas o primeiro passo de um processo mais abrangente, pretendendo que a intervenção possa ter um efeito duradouro na qualidade de vida das pessoas e famílias apoiadas, através de uma estratégia que contempla também o acompanhamento anual e a medição de impacto das intervenções realizadas.

Para o Município de Faro, esta colaboração representa uma importante resposta complementar no combate à pobreza habitacional, permitindo atuar sobre situações concretas e melhorar as condições de vida de famílias do concelho.

Neste modelo de intervenção, o Município assume um papel fundamental na identificação e sinalização das situações prioritárias elegiveis, no apoio à relação com os beneficiários e na articulação logística necessária à concretização das obras.

Após esta intervenção, o Municipio de Faro e a Just a Change visam dar continuidade ao trabalho em Faro, reforçando a sua missão combate à pobreza habitacional e energética através da colaboração entre municípios, parceiros sociais, empresas e voluntários.

Em 2027 destaca-se o projeto EDP – Inclusão Energética, que junta a EDP Portugal, a Just a Change e a NOVA FCT na reabilitação de habitações em várias regiões do país, que permitirá promover uma maior eficiência energética, conforto térmico e melhoria significante na qualidade de vida para as famílias.

Neste contexto, o Município de Faro mantém o acompanhamento próximo à sinalização de habitações que poderão ser abrangidas pelas intervenções, bem como a participação em iniciativas ou parcerias suscetíveis de contribuir para a melhoria das condições de habitabilidade, segurança, conforto e eficiência energética das habitações do concelho, com especial atenção às situações de maior vulnerabilidade social.