O Município de Loulé promove, de 1 a 31 de outubro, o Mês do Envelhecimento Ativo e Saudável, com um programa repleto de atividades desportivas, culturais e de bem-estar direcionadas para a população sénior. Esta iniciativa reforça a forte política municipal de proximidade e inclusão social desenvolvida de forma contínua nos últimos anos, consolidando Loulé como uma “Cidade Amiga das Pessoas Idosas”.

Para este mês, a Autarquia preparou um vasto calendário de eventos que se estende por várias localidades do concelho, incluindo Loulé, Quarteira, Almancil e Alte, reafirmando a valorização e cuidado dos seus cidadãos seniores.

O programa deste ano arranca no dia 1 de outubro, data em que se assinala o Dia Internacional do Idoso, com a abertura da Exposição “Bairr’Art”, no Mercado Municipal de Loulé, e com a celebração do Dia Mundial da Música, numa sessão aberta, no Auditório do Solar da Música Nova.

Ao longo do mês, a agenda divide-se em eixos fundamentais. Na área da saúde e prevenção, terão lugar sessões dedicadas à “Prevenção das Demências” (dia 2, no Loulé+Social), “Bem Nutrir para não Partir” (dia 6, no Loulé+Social), “Autocuidado – Pequenos cuidados, grandes benefícios” (dia 7, no Loulé+Social), “Gestão do Medicamento” e “Mindfulness” (dia 8, no Loulé+Social e no Parque Municipal de Loulé), “Saúde Mental e Bem-Estar” (dia 16, no Loulé+Social) e “Deglutição: Prevenir e Adequar” (dia 20, no Loulé+Social).

Em termos de iniciativas culturais e de lazer destacam-se a comemoração do Dia Internacional da Pessoa Idosa com a peça de teatro “Sempre que a Revista Canta” (3 de outubro, Pavilhão Multiusos de Almancil), Desfile de Moda “E o tempo passa…” (9 de outubro, Praça do Mar, em Quarteira), os tradicionais Bailes Sociais no Salão de Festas Municipal de Loulé (10 e 24 de outubro) e uma apresentação musical inserida no Ciclo Crescendo (dia 17, no Auditório do Solar da Música Nova).

Ao nível da cidadania e segurança, a Autarquia promove sessões informativas sobre “Pessoas Idosas Vítimas de Crime e Violência” (dia 13, no Loulé+Social) e a apresentação do “Plano de Emergência Familiar e Kit de Emergência Individual” (dia 15, nas instalações do Serviço Municipal de Proteção Civi)l.

O encerramento do mês faz-se a 30 de outubro, na Biblioteca Municipal de Loulé, com o Ciclo de Conversas “O Tempo que Habita em Nós: Uma viagem pelas transformações do corpo feminino”, conduzido pela médica Ana Cardoso.

Todas as atividades de cariz informativo e cultural contam com sessões abertas e participação gratuita, sendo que algumas ações específicas – como os espetáculos de teatro e debates – requerem inscrição obrigatória prévia junto dos serviços municipais.

Como forma de promoção da atividade física, durante todo o mês de outubro (e em regime livre), os seniores do concelho terão acesso gratuito a uma vasta rede de equipamentos desportivos, que incluem as Piscinas Municipais de Quarteira e Loulé, a Pista de Atletismo de Quarteira, os Campos de Ténis de Loulé e Quarteira, e os Ginásios do Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos (Loulé) e do Pavilhão Multiusos 25 de Abril (Almancil).

Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Loulé tem colocado a população sénior no centro das suas prioridades políticas, através de um investimento transversal que combina o acesso gratuito ao desporto, a descentralização cultural e a literacia em saúde e segurança. Esta estratégia consolidada visa combater o isolamento social e garantir que o aumento da esperança de vida seja acompanhado por uma real qualidade de vida.