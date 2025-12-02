A RUA FM celebrou os seus 23 anos com uma emissão especial

Na passada sexta-feira, dia 28 de novembro, a RUA FM celebrou 23 anos com uma emissão especial das 08h às 19h.

Durante o dia recebemos vários colaboradores em estúdio que falaram não só da sua ligação à rádio como também de histórias caricatas ao microfone da RUA e, claro, ainda houve tempo para jogar alguns jogos.

A emissão foi transmitidas nos habituais 102.7, rua.pt e ainda em direto no Youtube.

A 28 de Novembro de 2002 e após trabalho da Associação Académica e da Reitoria da UAlg, foi concedida a autorização para que a RUA pudesse existir. Contudo, só a 26 julho de 2003 é que aconteceu a primeira emissão da RUA FM.

Na comemoração dos 22 anos a Rádio Universitária do Algarve lançou o documentário “Do Atrevimento ao FM” onde podes conhecer mais a história da tua rádio no sul.

Podes assistir às emissões das comemorações dos 23 anos aqui.