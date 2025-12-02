A exposição “Gaza, antes da Guerra” estará apenas em exposição no dia de hoje em Faro

A exposição temporária “Gaza, Antes da Guerra”, da autoria da fotojornalista Samar Abu Elouf, vencedora do World Press Photo 2025, é inaugurada esta terça-feira, 2 de dezembro, pelas 17h00, no Jardim Manuel Bivar, em Faro.

Integrada no conceito LSP (Large Street Photography), com curadoria e produção da ALFA – Associação Livre de Fotógrafos do Algarve, e o apoio da Câmara Municipal de Faro, esta exposição é realizada na baixa farense com o desejo de Samar Abu Elouf de mostrar, através dos seus retratos de paisagens, famílias e pessoas, a vida normal e feliz que existia na Palestina antes da recente invasão israelita.

Samar nasceu e foi criada em Gaza e é uma fotógrafa autodidata que, desde 2010, tem documentado a vida quotidiana e os profundos efeitos do conflito na região, colaborando com entidades internacionais como The New York Times, Reuters, NZZ e Middle East Eye.

