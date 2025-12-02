UAlg é a única universidade portuguesa no Top 100 mundial em Hospitality & Tourism Management

A Universidade do Algarve (UAlg) voltou a afirmar-se no panorama académico internacional ao garantir novamente a sua posição de destaque no Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2025, na área de Hospitality & Tourism Management, situando-se no intervalo 76-100.

Este resultado ganha particular relevância por fazer da UAlg a única instituição portuguesa presente no Top 100 mundial nesta área em 2025, sendo assim a única universidade em Portugal a manter-se neste patamar de grande destaque internacional. De acordo com a metodologia do ranking, na área de Hospitality & Tourism Management apenas são incluídas as 100 melhores universidades a nível mundial.

Para além deste desempenho na área do Turismo e Hotelaria, a Universidade do Algarve volta ainda a destacar-se em Agricultural Sciences, posicionando-se entre os lugares 401–500 a nível mundial.

Um dos rankings internacionais mais influentes…

O Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects é um ranking internacional de instituições de ensino superior, inicialmente desenvolvido pela Universidade Jiao Tong de Xangai e, atualmente, conduzido pela Shanghai Ranking Consultancy. É considerado um dos rankings de universidades mais influentes e amplamente acompanhados em todo o mundo.

Na edição de 2025, são avaliadas as áreas científicas, nas quais são listadas até 500 instituições de ensino superior, escolhidas de entre cerca de 2000 universidades classificadas, oriundas de aproximadamente 100 países e regiões.

A avaliação assenta em indicadores académicos objetivos de produtividade científica e qualidade da investigação, com dados recolhidos em bases de dados internacionalmente reconhecidas, sobretudo da Clarivate™, de forma a medir o desempenho das universidades em disciplinas específicas.

Os indicadores são organizados em cinco grandes categorias: Corpo Docente de Nível Mundial; Produção de Nível Mundial; Investigação de Alta Qualidade; Impacto da Investigação; e Colaboração Internacional.

