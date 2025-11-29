Escola Tomás Cabreira organiza almoço solidário com o DJ Nuno Silva

A Associação dos Antigos Alunos da Escola Tomás Cabreira realiza um almoço solidário no dia 20 de dezembro, no refeitório do estabelecimento de ensino, em Faro. A iniciativa destina-se a antigos alunos, docentes, funcionários e estudantes da escola.

A participação tem um custo de 10 euros e implica a entrega de um bem alimentar não perecível, como arroz, massa, leguminosas, leite ou azeite. Todos os produtos recolhidos serão encaminhados para a instituição de apoio social Redfood.

As inscrições decorrem até às 11h00 de 15 de dezembro, prazo estabelecido para permitir a organização logística do evento e a preparação das refeições.

A iniciativa contará igualmente com animação musical assegurada pelo DJ Nuno Silva, da rubrica RUA 80 da RUA FM.

A ementa será anunciada nos próximos dias, embora a organização garanta já a presença do tradicional prato de bacalhau.