Reunião Ordinária da Assembleia Magna da AAUAlg marcada para esta tarde

A Mesa da Assembleia Magna tem a honra de convidar a Comunidade Académica para a Reunião Ordinária de Assembleia Magna que decorrerá, hoje, dia 27 de novembro de 2025, no Grande Auditório do Campus de Gambelas.

A primeira chamada será realizada às 18h45 , e caso não exista o número necessário de membros para a assembleia funcionar, a segunda chamada decorrerá 15 minutos depois.

A Assembleia Magna é composta por todos os estudantes da Universidade do Algarve, independentemente do ano ou curso, seja ele de licenciatura, mestrado, doutoramento ou CTESP.

Nesta reunião a ordem dos trabalhos focar-se-á na apresentação e aprovação dos relatórios de contas de 2018 a 2022 e ainda a aprovação da ata da Reunião Ordinária de Assembleia Magna.

Consulta todos os detalhes nas redes sociais da AAUAlg.