A praia de Monte Gordo volta a receber a Monte Gordo Sand Race

Nos dias 28, 29 e 30 de novembro a p raia de Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, volta a transformar-se num dos grandes palcos do motociclismo mundial para receber a 3ª edição da Monte Gordo Sand Race.

A competição está integrada no Campeonato do Mundo FIM de Corridas em Areia (FIM Sand Races World Championship) e este ano, cumpre a sua segunda temporada com estatuto mundial, afirmando-se como uma das competições mais emocionantes e desafiantes do motociclismo internacional.

O Campeonato do Mundo FIM conta com seis rondas internacionais, realizadas entre a Europa e a América do Sul, sendo Monte Gordo a quinta etapa, logo após a Ronde des Sables de Hossegor-Capbreton (França) e antes do encerramento no lendário Enduropale du Touquet, em fevereiro de 2026.

A Monte Gordo Sand Race arranca na sexta-feira, 28 de novembro, com as acreditações e as verificações técnicas e administrativas na zona ribeirinha de Vila Real de Santo António (frente à Capitania).

Sábado e domingo, já na Praia de Monte Gordo, com duas corridas por dia — uma para motos e outra para quads — as motos entram em pista às 12h45, seguindo-se os quads às 15h30, num primeiro dia de competição.

No domingo, 30 de novembro, as motos voltam à pista às 13h45, enquanto os quads alinham para a última corrida às 15h30, encerrando a etapa portuguesa do campeonato.

A cerimónia de entrega de prémios será no domingo, às 17h00, junto ao parque fechado, coroando os vencedores da 3ª edição da Monte Gordo Sand Race.

Além disso, o fim de semana contará também com o Troféu Yamaha Sand Race Experience 2025, que decorrerá no sábado e no domingo, nos intervalos das provas principais.

Esta competição paralela convida jovens pilotos e aficionados do motociclismo a viver a emoção de correr numa pista de nível mundial, especialmente adaptada às suas classes — YZ65 (9 aos 13 anos), YZ85 (9 aos 16 anos), Iniciados Moto 4 (8 aos 14 anos) e Fun Moto 4 (maiores de 12 anos) —, num ambiente de convívio e partilha entre participantes nacionais e internacionais.

Paralelamente à competição, haverá um programa de animação com concertos, exibições de trial e atividades para todas as idades, transformando Monte Gordo num ponto de encontro entre o desporto e o entretenimento.

A entrada é gratuita para todos os eventos.

