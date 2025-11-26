A TUA RÁDIO NO SUL - 102.7FM

Soundcloud Instagram Facebook Youtube Spotify

A TUA RÁDIO NO SUL

JÁ TOCOU
 
A TOCAR
 
VAI TOCAR
 
A praia de Monte Gordo volta a receber a Monte Gordo Sand Race

Data

Desporto

Nos dias 28, 29 e 30 de novembro a praia de Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, volta a transformar-se num dos grandes palcos do motociclismo mundial para receber a edição da Monte Gordo Sand Race.

 

A competição está integrada no Campeonato do Mundo FIM de Corridas em Areia (FIM Sand Races World Championship) e este ano, cumpre a sua segunda temporada com estatuto mundial, afirmando-se como uma das competições mais emocionantes e desafiantes do motociclismo internacional.

O Campeonato do Mundo FIM conta com seis rondas internacionais, realizadas entre a Europa e a América do Sul, sendo Monte Gordo a quinta etapa, logo após a Ronde des Sables de Hossegor-Capbreton (França) e antes do encerramento no lendário Enduropale du Touquet, em fevereiro de 2026.

 

Monte Gordo Sand Race arranca na sexta-feira, 28 de novembro, com as acreditações e as verificações técnicas e administrativas na zona ribeirinha de Vila Real de Santo António (frente à Capitania).

Sábado e domingo, já na Praia de Monte Gordo, com duas corridas por dia — uma para motos e outra para quads — as motos entram em pista às 12h45, seguindo-se os quads às 15h30, num primeiro dia de competição.

No domingo, 30 de novembro, as motos voltam à pista às 13h45, enquanto os quads alinham para a última corrida às 15h30, encerrando a etapa portuguesa do campeonato.

 

cerimónia de entrega de prémios será no domingo, às 17h00, junto ao parque fechado, coroando os vencedores da 3ª edição da Monte Gordo Sand Race.

 

Além disso, o fim de semana contará também com o Troféu Yamaha Sand Race Experience 2025, que decorrerá no sábado e no domingo, nos intervalos das provas principais.

Esta competição paralela convida jovens pilotos e aficionados do motociclismo a viver a emoção de correr numa pista de nível mundial, especialmente adaptada às suas classes — YZ65 (9 aos 13 anos)YZ85 (9 aos 16 anos)Iniciados Moto 4 (8 aos 14 anos) e Fun Moto 4 (maiores de 12 anos) —, num ambiente de convívio e partilha entre participantes nacionais e internacionais.

 

Paralelamente à competição, haverá um programa de animação com concertos, exibições de trial e atividades para todas as idades, transformando Monte Gordo num ponto de encontro entre o desporto e o entretenimento.

A entrada é gratuita para todos os eventos.

 

Mais informações aqui.

Soundcloud Mixcloud Spotify Apple

Copyright © RUA FM. | Made by: Nova Página