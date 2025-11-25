Programa “Faro Somos Todos” renovado para 2025

Iniciativa visa beneficiar centenas de economias familiares e reforçar o comércio de proximidade numa altura crucial.

O Município de Faro informa que o programa “Faro Somos Todos”, destinado a apoiar direta e objetivamente o comércio local, foi aprovado esta segunda-feira, dia 24 de novembro, em Reunião de Câmara, com votos favoráveis do PS, abstenção do Chega e votos contra do PSD.

A iniciativa, implementada em anos anteriores e reconhecida pelo seu impacto positivo na economia local, mantém em 2025 o formato já testado no passado – este ano com ajustes concretos destinados à redução dos encargos associados à sua operação (cerca de 150 mil euros a menos). Para António Pina, presidente da Câmara, “esta é uma medida fundamental para assegurar a estabilidade de muitos comerciantes e das economias familiares que, nos últimos anos, passaram a contar com este instrumento”, acrescentando ainda que esta “é a solução possível – ainda assim por nós trabalhada e ajustada – que resulta da auscultação de técnicos e comerciantes e, que, como tantos outros processos internos, está condicionada pela curta janela de tempo que dispomos entre a tomada de posse e o final do ano.”

A aprovação agora obtida permite assegurar a continuidade de um programa que, ao longo dos últimos anos, tem beneficiado centenas de economias familiares, reforçando o comércio de proximidade numa época crucial. Importa sublinhar que 43% dos valores atribuídos são utilizados em bens alimentares e mais de 20% em vestuário, contribuindo de forma concreta para suprir necessidades básicas dos seus beneficiários – crianças, alunos e trabalhadores municipais.

O Município de Faro agradece o trabalho, rigor e empenho dos serviços envolvidos e reafirma o seu compromisso com políticas que promovam a economia local, reforcem a previsibilidade administrativa e valorizem os trabalhadores e as famílias farenses, que são parte essencial da vida da cidade.