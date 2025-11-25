A tradicional Feira da Serra de Natal está de volta a Loulé

Entre os dias 6 e 8 de dezembro Loulé recebe a tradicional Feira da Serra de Natal.

O evento, promovido pela Câmara Municipal de Loulé, terá lugar no edifício do antigo armazém do Carnaval, junto ao Convento de Santo António. O evento, integrado no Programa de Animação de Natal 2025 da Câmara Municipal de Loulé, volta a transformar o espaço num ponto de encontro entre produtores locais, artesãos e visitantes, tornando-se numa oportunidade para adquirir presentes de Natal originais e apoiar a economia local.

A Feira da Serra de Natal tem como objetivo valorizar e divulgar a riqueza etnográfica da Serra do Caldeirão, reunindo cerca de uma centena de expositores, que trazem consigo o melhor da cultura serrana, do artesanato regional e dos sabores típicos da época festiva. Ao longo dos três dias, os visitantes poderão encontrar produtos tradicionais, como mel, medronho, queijos, enchidos, doces regionais e artesanato feito à mão.

A animação musical estará assegurada por atuações itinerantes do duo de acordeonistas “Mito Algarvio” e dos grupos “Beira Serra”, “Allcante – Modas e Cante”, “Aldeia dos Saberes e dos Afetos” e “D’Alma Rufada”. Para as crianças, haverá um espaço dedicado — “Bora Lá Brincar” — com diversas atividades, bem como a presença da Palhaça Pirulita e a atuação e dos Duendes de Natal.

O evento é gratuito e decorre sábado (dia 6), domingo (dia 7) e segunda-feira (dia 8), das 12h00 às 20h00.