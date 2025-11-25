A terceira paragem do festival Emersivo chega a Faro

A terceira paragem do Emersivo – Festival Itinerante de Cultura Emergente vai acontecer nos próximos dias 6, 7 e 8 de Dezembro de 2025, no Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), em Faro.

Depois de Famalicão e Vila Ruiva, o Emersivo pára em Faro, nos próximos dias 6, 7 e 8 de Dezembro. A 3ª paragem do festival conta com 2 palcos, mais de 10 artistas, um mercadinho emergente e muita variedade de cultura para conhecer. Mais do que um festival, o Emersivo – Festival Itinerante de Cultura Emergente, procura ser um espaço de encontro e mostra de talento para artistas de diferentes artes, geografias ou influências. Assim, o festival incentiva o público, à descoberta, ao risco e ao diálogo constante com a arte emergente.

Nesta 3ª paragem, a iniciativa organizada pela associação A Tal Emersa e produzida pela Epopeia Group, conta com a parceria do IPDJ e com o apoio institucional da CM Faro, da Direção Regional da Cultura do Algarve e da CCDR Faro. Esta, encerrará o ciclo da primeira edição do Emersivo, em 2025.

O festival vem reforçar a importância da valorização de práticas culturais que operem fora dos moldes tradicionais e dos grandes circuitos urbanos. A sua natureza itinerante assenta em dois grandes pilares, sendo estes a realização de múltiplas edições ao longo do ano, e o compromisso de ocupar territórios fora dos centros urbanos convencionais, mostrando que também se criam e se vivem experiências culturais relevantes fora das grandes cidades. No ano da sua estreia, o Emersivo marcou presença em Louro, Vila Nova de Famalicão e em Vila Ruiva, em Cuba.

Cumprindo a premissa do festival, de trazer à tona novos talentos, tal como nas paragens anteriores, estão de momento abertas 3 slots para Open Call, e ainda que haja de momento, o festival esteja à procura de artistas na área da música e spoken word, há sempre espaço para receber propostas de performances originais, disruptivas e diferênciadoras. As inscrições para a open call estão abertas até dia 01 de Dezembro e deverão ser realizadas através do formulário disponível em emersivo.pt. Os resultados da seleção serão anunciados no dia 02 de Dezembro.

A par disto, o festival convida também artesãos que desejem integrar o mercado emergente com os seus trabalhos, a enviarem a sua candidatura através do formulário disponível no site oficial do festival. Os projetos poderão refletir diversas formas de arte incluindo o artesanato, pequenas comidas/bebidas, vestuário, trabalhos manuais e muito mais.

Jacaréu, Sara Martins, Recante, André Louro, Marta Lima e JUG, são alguns dos artistas que integram a programação para Faro que se quer diversificada e surpreendente.

Os bilhetes já estão disponíveis em epopeia.eu, podendo usufruir de preços especiais de pré-venda até dia 04 de Dezembro.

Bilhete Diário Pré-Venda: 6,50€ | Bilhete Diário: 8,00€

Passe 2 Dias Pré-Venda: 10,00€ | Passe 2 Dias: 15,00€

Passe Geral Pré-Venda: 15,00€ | Passe Geral: 20,00€