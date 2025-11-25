Banco Alimentar do Algarve realiza campanha solidária «fundamental para apoiar milhares de famílias»

Está marcada para os dias 29 e 30 de novembro a campanha solidária de recolha de alimentos do Banco Alimentar do Algarve. Pode inscrever-se para participar na campanha como voluntário através deste link. A inscrição é obrigatória e deve ser repetida a cada campanha.
Os voluntários são fundamentais em qualquer uma das 140 lojas, espalhadas por todos os concelhos da região. Entre outras tarefas, a ajuda é necessária para distribuir sacos e receber os alimentos com as doações. Nos armazéns de Faro e Portimão, é fundamental ajuda para descarregar os alimentos e separá-los e dobrar sacos.
Nuno Cabrita Alves apela à «união da comunidade algarvia para a realização desta campanha, fundamental para apoiar milhares de famílias e trazer algum conforto nesta época de Natal». O presidente do Banco Alimentar do Algarve recorda que a situação de pobreza continua a ser «um problema estrutural do país».