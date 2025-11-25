Blue November Walk&Run Vilamoura sensibiliza para o cancro da próstata

A Free Challenge, com o apoio da Inframoura, Vilamoura World e da Associação Oncológica do Algarve, organiza no dia 29 de novembro, a Blue November Walk&Run Vilamoura, uma caminhada e corrida solidária que visa alertar a população para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da próstata, reforçando o impacto do movimento internacional Movember na saúde masculina.

O evento tem partida e chegada no Largo das Estrelas, em Vilamoura, com início marcado para as 15h00, e secretariado disponível a partir das 11h30.

A iniciativa conta com dois percursos acessíveis ao público de todas as idade, um de 4 quilómetros (7 euros) e outro de 8 (8 euros).

O valor das inscrições reverte integralmente a favor da Associação Oncológica do Algarve (excluindo despesas), contribuindo para o apoio ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doentes oncológicos da região.

Além de promover hábitos de vida saudáveis, o evento pretende quebrar tabus associados ao cancro da próstata, incentivando os homens a cuidarem da sua saúde e a realizarem exames preventivos.

Todos os participantes recebem uma t-shirt oficial do evento. As inscrições podem ser efetuadas online, aqui, ou no próprio dia, até 30 minutos antes da partida, mediante disponibilidade de t-shirts.

A Blue November – Walk&Run Vilamoura não tem carácter competitivo e é aberta a todas as idades, apelando ao espírito de comunidade, entreajuda e solidariedade.