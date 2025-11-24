Câmara de Faro recebe tricampeã surdolímpica Joana Santos

A Câmara Municipal de Faro recebeu, na passada sexta-feira, Joana Santos, atleta farense que voltou a fazer história ao conquistar mais um título surdolímpico na modalidade de judo, nos Jogos Surdolímpicos Tóquio 2025. Em cinco participações, Ja atleta soma já três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze – a que se somam muitas mais, noutras competições -, um percurso desportivo absolutamente extraordinário e que a coloca entre as mais tituladas atletas nacionais no universo surdolimpíco.

Na receção, marcada pela simplicidade e genuinidade que caracterizam a Joana, foram trocados diplomas de reconhecimento e a atleta ofereceu ao Presidente António Pina um equipamento de Portugal, partilhando também a sua mais recente medalha. O seu treinador, Mestre Júlio, destacou ainda a determinação e ambição da atleta, admitindo que, perante os resultados alcançados, ainda é possível equacionar a participação numa próxima edição, mérito que resulta de uma entrega e espírito competitivo absolutamente singulares.

Contudo, o momento serviu também para assinalar uma injustiça que não pode passar despercebida: Joana Santos, apesar do currículo inigualável, nunca foi recebida pelo Presidente da República. Um silêncio institucional que contrasta com a grandeza do seu percurso.

O Presidente António Pina manifestou publicamente o seu pesar por esta ausência de reconhecimento e assumiu, perante Joana, o compromisso de pressionar as instituições nacionais competentes – desde o Governo ao Comité – para que a atleta tenha finalmente o tratamento que merece. “A Joana honra Faro, honra o desporto português e honra o país. O mínimo que o país lhe deve é o mesmo reconhecimento concedido a qualquer atleta de elite”, sublinhou.

O Município de Faro reconhece também que os atletas surdolímpicos continuam a enfrentar desigualdades profundas, nomeadamente na atribuição de prémios, que permanecem desfasados dos praticados para atletas olímpicos e paralímpicos. O Executivo reafirma, por isso, a necessidade de criar melhores condições, tanto no plano local como no nacional, para garantir equidade e dignidade na preparação e valorização destes atletas.

A Câmara Municipal renova assim a sua admiração e orgulho por Joana Santos, exemplo maior de perseverança, talento e superação, assegurando que Faro continuará ao seu lado – dentro e fora dos tatamis.