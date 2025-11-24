Jorge Braz é o segundo embaixador da campanha ‘O Fair-Play Joga em Casa’

Depois de Roberto Martínez, o Selecionador Nacional de Futsal, Jorge Braz, também se associa à campanha “O fair-play joga em casa” promovida pela Associação de Futebol do Algarve e é o segundo Embaixador anunciado da iniciativa, que tem como objetivo destacar a importância dos valores e da ética no desporto.
A campanha apela a que o fair-play seja vivido em todos os contextos: nos clubes, nos recintos desportivos, nas bancadas e até na casa interior de cada um, onde se decide agir com empatia e lealdade.
Membro da equipa técnica nacional desde 2006, Jorge Braz assumiu o cargo de Selecionador Nacional quatro anos mais tarde. Desde então conquistou o Mundial em 2021 e a Finalíssima Intercontinental no ano seguinte e é atualmente bicampeão da Europa. A nível individual, entre outros prémios, foi considerado o melhor selecionador do mundo durante cinco épocas consecutivas (2018 a 2022).
Saiba mais sobre a campanha aqui: https://tinyurl.com/yhmrytsk.
Vê o vídeo oficial da campanha em baixo.