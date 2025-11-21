Os ‘Invisíveis’: Teatro das Figuras abre portas à reinserção social no Estabelecimento Prisional de Faro

Ao longo de nove meses Patrícia Amaral, mediadora cultural do Teatro das Figuras, realizou sessões de capacitação e expressão dramática com um grupo de reclusos do Estabelecimento Prisional de Faro.

A iniciativa integra o projeto trienal “Os Invisíveis”, que decorre até 2027, e tem por objetivo fomentar a inclusão social de grupos vulneráveis através da expressão artística e cultural.

As sessões decorreram semanalmente, não havia faltas de assiduidade mas havia “trabalho de casa”: os reclusos teriam de fazer os exercícios feitos nas sessões dinamizadas pela equipa do Teatro das Figuras e preparar-se para a “aula” da semana seguinte.

Para alguns foi o primeiro contacto com a atividade teatral e para todos foram horas de alguma liberdade dentro dos muros da prisão. “Quando estou nesta sala esqueço que estou cá dentro”, disse Henrique no dia da apresentação do espetáculo que prepararam, enquanto Diogo confessou que estes momentos o ajudaram a “fugir um pouco da rotina”. Todos sentiram que estas sessões aliviaram o vazio dos dias passados no Estabelecimento Prisional de Faro, enquanto tinham a oportunidade de “construir algo”. “

Os textos da peça de teatro apresentada foram escritos com propostas dos próprios participantes”, garante Patrícia Amaral, coordenadora do projeto. “Há muita invisibilidade nestes grupos sociais e é essencial um trabalho de reinserção social, que podemos trabalhar através de uma abordagem artística e cultural”, continua.

Para o Diretor do Estabelecimento Prisional de Faro, José Pedreira, esta é uma excelente oportunidade para aquela população, uma vez que possibilita “haver essa continuidade do que é a vida em sociedade”. Todo este processo tem vindo a ser registado em vídeo, com vista à realização de um documentário para posterior exibição ao público.

Com o projeto “Os Invisíveis”, que decorre até ao final de 2027, o Teatro das Figuras procura contribuir para a criação de oportunidades de participação na produção e representação de diversas formas de expressão artística, com vista à inclusão social de três grupos vulneráveis do concelho de Faro, designadamente, os reclusos do Estabelecimento 2 Prisional de Faro, migrantes e imigrantes residentes no concelho e idosos em situação de isolamento social.

Esta é uma iniciativa que visa abrir portas, quebrar estigmas e celebrar a diversidade através da arte e da cultura, assumindo-se como estratégia de intervenção que visa potenciar a mudança a partir do desenvolvimento de uma consciência individual, gerando simultaneamente uma consciência coletiva e, em última instância, uma mudança social. Este projeto é desenvolvido pelo Teatro das Figuras, durante o triénio 2025-2027, e é cofinanciado pela União Europeia através do Programa Regional do Algarve – ALGARVE 2030.