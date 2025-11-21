Liga Algarve Futebol Virtual: Inscrições abertas para a edição 25/26

A Associação de Futebol do Algarve (AFA), em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, vai realizar a 2ª edição da Liga Algarve Futebol Virtual, a partir de janeiro. As inscrições estão a decorrer até ao final do dia 7 de dezembro aqui.

Com participação limitada a maiores de 16 anos, a competição de clubes será disputada no jogo EA Sports FC 25, em modo H2H 95, na PlayStation 5.

Recorde-se que a AFA foi pioneira entre as vinte e duas associações distritais e regionais de futebol do País ao organizar o Algarve Challenge, antes de vencer, no mesmo mês, o primeiro torneio interassociações da modalidade. A edição 24/25 da Liga Algarve Futebol Virtual, que reuniu 19 clubes filiados, marcou também um passo inovador no panorama do futebol virtual a nível nacional.

Para mais informações sobre a Liga Algarve Futebol Virtual devem contactar a AFA através do e-mail futebolvirtual@afalgarve.pt.