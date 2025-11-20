Rogério Cão recebe o prémio “Calceteiros de Letras”

Rogério Cão recebeu o prémio «Calceteiros de Letras», instituído pelo Gimnásio Clube de Faro, com o objetivo de reconhecer e premiar personalidades ou instituições pelo seu papel no mundo da poesia e da palavra dita.

Amigo e presente desde sempre no Festival Spoken Word | Calceteiros de Letras, que este ano assinala a sua 9ª edição, Rogério Cão foi cabeça de cartaz na 3ª edição, em 2019, com o projeto “A Gaveta da Pedra”, a partir do livro com o mesmo nome, que publicou no ano anterior.

Organizador de eventos poéticos, saraus e manifestações literárias, participou em filmes, peças de teatro e performances, sendo-lhe reconhecido o talento, a entrega e a genuinidade, embora se diga mais poeta e declamador, que propriamente ator.

Atualmente integra a Direção Técnica da SRAF – Sociedade Recreativa Artística Farense, onde promove a poesia junto de alunos das escolas básicas e os estimula à leitura e escrita poética.

Para breve, está a publicação do seu segundo livro de poemas, com o título “Funeral de uma boneca de trapos”.

O prémio «Calceteiros de Letras», criado pelo artista farense João Frank, foi entregue por Ana Bela Conceição, Coordenadora Intermunicipal do Plano Nacional das Artes, no passado dia 16 de novembro.