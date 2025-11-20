UAlg reforça compromisso com a sustentabilidade no QS Sustainability Rankings 2026

A Universidade do Algarve (UAlg) vê reconhecido o seu compromisso com a sustentabilidade ao integrar a mais recente edição do QS Sustainability Rankings 2026, onde surge na posição global =577 entre mais de 2 mil instituições de ensino superior avaliadas em todo o mundo.

Utilizando uma metodologia assente em indicadores que medem a capacidade das instituições para responder aos grandes desafios ambientais, sociais e de governação (ESG), o ranking analisa 2002 universidades de 108 países/regiões, das quais 621 são europeias e 14 portuguesas. Este exercício oferece uma perspetiva global sobre as instituições que assumem um compromisso efetivo com uma existência mais sustentável, valorizando não apenas políticas internas, mas também evidência externa de impacto.

Na edição de 2026, a UAlg melhora significativamente a sua posição face à edição anterior, destacando-se em particular em dois temas: “Educação Ambiental”, onde ocupa a 186.ª posição, e “Investigação Ambiental”, surgindo na 251.ª posição. Estes resultados refletem o impacto que os antigos alunos estão a ter na ciência e tecnologia para resolver problemas climáticos, bem como o contributo da investigação da UAlg para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O QS Sustainability Rankings é construído a partir de 52 indicadores, agrupados em nove temas e, posteriormente, integrados em três grandes categorias:

Impacto ambiental (45%) – avalia a investigação em ambiente e ciências climáticas, a estratégia institucional para mitigação das alterações climáticas e o impacto dos antigos alunos na construção de um mundo mais sustentável;

Impacto social (45%) – mede o contributo para uma sociedade mais justa, incluindo igualdade, impacto do conhecimento, resultados para diplomados e experiência estudantil;

Governança (10%) – analisa até que ponto as instituições incorporam boas práticas de governação nas suas políticas e estratégias, condição reconhecida pela ONU como essencial para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Mais do que um simples exercício de comparação, este ranking procura identificar e dar visibilidade às universidades cuja atividade científica, pedagógica e de envolvimento com a comunidade contribui de forma concreta para os 17 ODS, reforçando o papel do ensino superior na resposta aos desafios globais atuais.

Este desempenho no QS Sustainability Rankings 2026 está alinhado com a estratégia institucional da Universidade do Algarve para a sustentabilidade. Recorde-se que, em 2022, a Instituição já havia criado o Conselho UAlg+ sustentável e saudável (Despacho RT. 51/2022) para coordenar políticas e iniciativas nas dimensões do ensino, investigação, comunidade e governação, em articulação com a Agenda 2030 das Nações Unidas. A UAlg tem vindo a assumir formalmente a sua contribuição para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovendo práticas de gestão mais eficientes e ações de sensibilização que envolvem toda a comunidade académica.

Mais informação sobre o QS Sustainability Rankings 2026 pode ser consultada aqui.