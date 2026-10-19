A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) anunciou o calendário eleitoral para a eleição dos órgãos sociais referentes ao mandato de 2026/2027. O processo arranca com a entrega das listas candidatas e termina a 5 de novembro, data em que os estudantes da Universidade do Algarve (UAlg) serão chamados às urnas.

O prazo para a entrega das listas candidatas termina esta sexta-feira, 23 de outubro, seguindo-se, nos dias 24 e 25 de outubro, o período destinado à correção de eventuais irregularidades. A afixação das listas admitidas a sufrágio está prevista para 25 de outubro, enquanto o início da campanha eleitoral está marcado para o dia seguinte, 26 de outubro.

Durante a campanha, estão previstos três debates, distribuídos pelos três campi da Universidade do Algarve. O primeiro terá lugar a 30 de outubro, no Campus de Portimão, seguindo-se o debate de 2 de novembro, no Campus de Gambelas. O último encontro está agendado para 3 de novembro, no Campus da Penha.

A campanha eleitoral termina a 3 de novembro, dando lugar ao período de reflexão, marcado para o dia 4. No dia seguinte, 5 de novembro, os estudantes vão poder exercer o seu direito de voto. A divulgação dos resultados eleitorais está prevista para 6 de novembro.

Até ao momento, não foi anunciada qualquer lista candidata aos órgãos sociais da AAUAlg.

O calendário eleitoral e os formulários de candidatura encontram-se disponíveis nas redes sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve e podem ser consultados por todos os estudantes interessados em participar no processo eleitoral.