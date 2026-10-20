O Município de Olhão inaugura, na próxima sexta-feira, 23 de outubro, o novo Centro Municipal de Marcha e Corrida, numa iniciativa que pretende promover a prática desportiva e incentivar hábitos de vida saudáveis.

A cerimónia está marcada para as 18h30, no Estádio Municipal de Olhão.

Integrado na Rede Nacional de Centros de Marcha e Corrida, o projeto resulta de uma iniciativa conjunta da Federação Portuguesa de Atletismo e do Instituto Português do Desporto e Juventude, com o apoio da Junta de Freguesia de Pechão.

O centro destina-se a toda a população, independentemente da idade ou condição física, e disponibiliza acompanhamento técnico especializado gratuito às terças e quintas-feiras, entre as 18h30 e as 20h00.

Com esta iniciativa, a autarquia pretende facilitar o acesso à atividade física regular, proporcionando condições para que os participantes pratiquem marcha e corrida de forma segura e adaptada às suas capacidades.