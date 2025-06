Acessibilidades nos espaços públicos em debate na Biblioteca

A importância das acessibilidades nos espaços públicos e na vida quotidiana será o tema de uma uma sessão pública que terá lugar na Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa, na próxima quinta-feira, dia 26 de junho, entre as 10h00 e as 12h00.

A sessão pública “Acessibilidades 2.0 – Apresentação Pública + Debate” pretende ser um momento de reflexão e diálogo sobre estas temáticas e integra ainda a ação “Ponha-se no nosso lugar”, uma experiência imersiva que convida os participantes a compreenderem, de forma prática, os desafios enfrentados pelas pessoas com mobilidade reduzida ou outras limitações funcionais. Com organização da Associação Salvador e parceria do Município de Faro, esta iniciativa pretende envolver cidadãos, técnicos, decisores políticos e instituições locais numa conversa aberta sobre estratégias e boas práticas que promovam a inclusão e a acessibilidade universal.

Os interessados deverão fazer a inscrição aqui.

Venha pensar as Acessibilidades connosco!