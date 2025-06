Álvaro Beleza é o novo presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve

Álvaro Beleza de Vasconcelos, médico e atual diretor do Serviço de Sangue do Hospital de Santa Maria, foi eleito presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve (UAlg), no dia 20 de junho.

Além do novo presidente, na nova composição foram cooptados os seguintes membros externos: Agatha Bulha (advogada e membro da Conference of International Non-Governmental Organisations do Conselho da Europa); Amélia Santos (cofundadora e CEO da empresa Innuos Digital Music Players); Ana Maria Noronha (diretora executiva da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica) ; António Carlos Guerreiro Morgado André (gerente da empresa PROTECNA – consultores de engenharia); Carmo Afonso (advogada e comentadora política); Maria Margarida Marques (antiga secretária de estado dos Assuntos Europeus e antiga deputada ao Parlamento Europeu); Maria da Graça Ventura (historiadora e membro da Academia Portuguesa da História); Pedro Cardoso Lopes (membro do conselho de administração do Grupo Pestana e presidente da Associação de Turismo de Portimão); Tiago Magalhães (vice-presidente de Bioinformática na empresa M42).

O novo Conselho Geral deu posse aos membros externos cooptados, seguindo-se a eleição do novo presidente deste órgão. Refira-se que compete ao Conselho Geral eleger o seu presidente de entre as dez personalidades externas.

O Conselho Geral da UAlg é composto por trinta e cinco membros, que se distribuem da seguinte forma: Dezoito representantes dos professores e investigadores; seis representantes dos estudantes; um representante dos funcionários não docentes; e dez personalidades externas, de reconhecido mérito, não pertencentes à UAlg, com conhecimentos e experiência relevantes para a Academia.

Os membros do Conselho Geral não representam grupos nem interesses setoriais e são independentes no exercício das suas funções.

De realçar que compete ao Conselho Geral a definição da estratégia de desenvolvimento da Instituição e a decisão sobre todos os aspetos decisivos relacionados com a gestão da Universidade, nomeadamente a eleição do Reitor.

Sobre Álvaro Beleza de Vasconcelos

Licenciado em Medicina pela Universidade do Porto, especialidade Imuno-hemoterapia.

Atualmente, é diretor do Serviço de Sangue da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE e presidente do Conselho Coordenador da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES).

Na área da Imuno-hemoterapia, destacou-se a nível nacional, tendo sido Presidente do Instituto Português do Sangue (IPS), hoje Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST).

Na região do Algarve, desempenhou um papel de destaque, especialmente no âmbito do seu trabalho no Laboratório Regional de Saúde Pública Dra. Laura Ayres, em Loulé, onde, enquanto responsável técnico, contribuiu para o desenvolvimento e consolidação dos serviços de saúde pública na região, numa perspetiva de modernização e reforço dessas respostas, com impacto direto na qualidade dos serviços prestados à população local.