Alameda Celebra’26 junta várias celebrações no Jardim da Alameda

Entre 29 de maio e 6 de junho, o Município de Faro promove no Jardim da Alameda o “Alameda celebra” com um vasto programa de atividades gratuitas para toda a comunidade, integrando o Faro Jovem, a Festa da Criança, o Dia Mundial do Ambiente e o Alameda Viva.

Durante mais de uma semana, o Jardim da Alameda será palco de momentos de diversão, aprendizagem e partilha, acolhendo centenas de crianças, jovens e famílias num ambiente pensado para celebrar a criatividade, a cidadania, a sustentabilidade e o convívio comunitário, numa organização do Município de Faro. A programação contempla espetáculos, oficinas criativas, atividades desportivas, animação circense, jogos, ateliers ambientais, ações de sensibilização, exposições, desporto, música, dança e experiências interativas, envolvendo escolas, associações, entidades públicas e diversos parceiros locais e regionais.

O programa arranca com o Faro Jovem, que decorre entre 29 e 31 de maio. Durante estes dias, o Jardim da Alameda acolhe um conjunto diversificado de atividades contínuas, como circuito de arborismo, dynamic bungee, insufláveis e mini-golfe, bem como propostas ligadas à inovação, mobilidade e criatividade. Entre estas, destacam-se o Game Day, os workshops de robótica, a experimentação de One Wheel e diversas iniciativas de empreendedorismo jovem no âmbito do programa FARO NEXT GENERATION – Programa de Empreendedorismo Jovem, incluindo concursos de ideias e apresentação de projetos.

O Faro Jovem integra ainda atividades promovidas por diversas entidades e associações, como o IPDJ Faro, a Associação Faro em Ação, a Rede MOVE Algarve e a ANJE, entre outras, que dinamizam ações de voluntariado, orientação de oportunidades, projetos de impacto social e atividades de capacitação juvenil. O programa inclui igualmente iniciativas desportivas, como torneios inter-turmas, aulas de dança, demonstrações de artes marciais, yoga para crianças e jovens, bem como atividades do projeto municipal Crescer Ativo e do projeto Saber Pedalar, entre outras.

Serão ainda inauguradas a exposição “Comunicação”, no âmbito do projeto Educar p’ra Arte, e a exposição “Água Jovem 2026”, promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, que estarão patentes até final do “Alameda Celebra”.

A Festa da Criança, que decorre entre 1 e 4 de junho, volta a afirmar-se como um dos momentos mais aguardados pelas famílias farenses, reunindo insufláveis, arborismo, trampolins, minigolfe, pinturas faciais, oficinas de circo, espetáculos de magia, dança, teatro e atividades de sensibilização ambiental e rodoviária.

O programa integra ainda iniciativas ligadas à saúde, proteção civil e sustentabilidade, com destaque para ações promovidas por entidades como Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Fagar – Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E.M. , Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Unidade Local de Saúde do Algarve (ULS Algarve) e Centro Ciência Viva do Algarve.

A Festa da Criança este ano prolonga-se por 4 dias com o objetivo de conseguir receber mais crianças, seja em grupos escolares organizados ou em família.

No dia 5 de junho, assinala-se o Dia Mundial do Ambiente, através de um conjunto de atividades especialmente dedicadas à sensibilização ambiental e à promoção de comportamentos sustentáveis.

O programa inclui ações de limpeza urbana, ateliers reutilização criativa, workshops, experiências científicas, teatro escolar e diversas iniciativas pedagógicas centradas na preservação da água, biodiversidade e proteção da natureza.

O encerramento desta grande semana de celebração acontece no dia 6 de junho, com o Alameda Viva, que regressa para mais uma edição e prolonga-se até 26 de setembro com programação quinzenal sempre aos sábados como já vem acontecendo desde 2024. Esta iniciativa é dedicada ao convívio intergeracional e à dinamização comunitária. A programação inclui música para famílias, animação itinerante, oficinas de artesanato, dança folk, atividades infantis, espetáculos de clown, exposições e diversas propostas de participação ativa para todas as idades como o “Scape Garden”- faro Escape.

Com esta iniciativa, o Município de Faro reforça a sua aposta na valorização do espaço público enquanto lugar de encontro, partilha, educação e bem-estar, promovendo atividades acessíveis e inclusivas para toda a comunidade.

O programa completo poderá ser consultado nos canais oficiais do Município e a entrevista da RUA FM ao Carlos Luís, responsável pelos pelouros da Educação e Juventude da Câmara Municipal de Faro, e Sandra Guerreiro, chefe da unidade de Eventos da Divisão de Comunicação e Marca, está disponivel aqui