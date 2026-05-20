MILAGE lança provas digitais gratuitas para ajudar alunos a preparar avaliações nacionais

A plataforma MILAGE, desenvolvida pela Universidade do Algarve e dinamizada em colaboração com a Associação Ser MILAGE, acaba de lançar, gratuitamente, novas funcionalidades que pretendem preparar os estudantes para as Provas de Monitorização da Aprendizagem, no caso dos 4.º e 6.º anos, e para as provas finais do 9.º ano.

Inspiradas no formato oficial das provas, estas funcionalidades permitem que os alunos treinem num ambiente igual ao das futuras provas nacionais digitais, surgindo numa altura em que a avaliação externa em Portugal evolui, progressivamente, para suporte digital.

Com este lançamento, a MILAGE pretende democratizar o acesso à preparação digital para as provas nacionais, disponibilizando gratuitamente a todos os alunos um sistema de treino contínuo e personalizado.

Uma das grandes novidades é a possibilidade de gerar automaticamente provas de preparação para exames nacionais, construídas a partir da vasta base de dados de problemas educativos existentes na plataforma MILAGE. Estas provas seguem o modelo visual e estrutural das provas digitais oficiais, permitindo aos alunos praticarem regularmente em contexto muito próximo da realidade que irão encontrar nas avaliações externas.

A plataforma possibilita que os alunos realizem múltiplas provas de treino, com diferentes níveis de dificuldade e conjuntos variados de exercícios, promovendo uma preparação progressiva, autónoma e adaptada ao ritmo de cada aluno.

Para além do treino autónomo dos alunos, a plataforma permite também que os professores criem e realizem gratuitamente os seus próprios testes de avaliação sumativa em formato digital, num ambiente igual ao das provas nacionais online.

Os docentes podem construir provas com questões próprias ou recorrer à base de dados de problemas educativos da plataforma MILAGE, facilitando a preparação dos alunos para a nova realidade da avaliação digital e promovendo uma maior familiarização com o formato das provas externas.

A MILAGE reforça ainda a ligação entre escola e família, permitindo que os encarregados de educação acompanhem a evolução dos alunos, visualizem o trabalho realizado, consultem indicadores de progresso e incentivem hábitos regulares de estudo e treino.

Segundo Mauro Figueiredo, coordenador do projeto MILAGE APRENDER+, o que se pretende com estas novas funcionalidades é “garantir que todos os alunos tenham oportunidade de treinar em contexto digital antes das provas nacionais, independentemente da sua condição económica ou da escola que frequentam.” Esta preparação “não deve ser apenas ao nível dos conteúdos, mas também da experiência digital que os alunos irão encontrar”, refere o coordenador do projeto, explicando que “a possibilidade de gerar automaticamente provas de treino e permitir aos professores criar avaliações digitais facilita uma adaptação progressiva e eficaz à nova realidade da avaliação externa.”

A plataforma MILAGE reforça, assim, o seu compromisso com a aprendizagem ativa, a diferenciação pedagógica, a inclusão digital e a promoção do sucesso escolar, disponibilizando gratuitamente recursos educativos digitais do pré-escolar ao ensino secundário para todas as disciplinas.

A UAlg e a Associação Ser MILAGE continuarão igualmente a apoiar escolas, professores e alunos na implementação das novas funcionalidades de avaliação digital e na integração pedagógica da plataforma em contexto de sala de aula.

Mais informações: Plataforma MILAGE