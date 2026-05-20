OPTO’26: Fórum de Educação e Formação do Algarve recebeu milhares de jovens

A XII edição do OPTO aconteceu entre os dias 13 e 15 de maio, no Pavilhão Desportivo de Albufeira. Ao longo de três dias, o espaço recebeu dezenas de expositores, e contou com um programa de animação composto por mais de 150 atividades.

O OPTO – Fórum de Educação e Formação do Algarve foi organizado pela Câmara Municipal de Albufeira, em conjunto com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), juntou cerca de 10 mil visitantes, incluindo alunos do ensino básico e secundário, professores e pais e encarregados de educação.

O espaço recebeu 58 entidades de entidades de setores como o Ensino Secundário e Profissional, Ensino Superior, Línguas, Mobility & Study Abroad, e muitos outros. O objetivo passou por dar a conhecer aos alunos um conjunto diverso de oportunidades, e apoiar o processo de tomada de decisão sobre os próximos passos dos seus percursos formativos.

No final do OPTO, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira fez um balanço “muito positivo” do evento. Para Rui Cristina, “é fundamental apoiarmos os nossos jovens a tomar as decisões certas, e assim ajudar a construir o futuro da nossa comunidade”. “Queremos um concelho com mais energia e inovação, e os jovens estão no centro do processo transformador que estamos a empreender”, acrescenta.

A edição de 2026 do OPTO inseriu-se no âmbito da programação oficial “Albufeira Cidade Europeia do Desporto 2026” e contou com cobertura da Rádio Universitária do Algarve (RUA).

Foto: Município de Albufeira