O festival “Faro Blues” está de volta para a 12ª edição

A Blues a Sul e o Município de Faro convidam todos a descobrir um Algarve onde a música e a paisagem se encontram.

Durante os 3 dias de Festival a cidade vai transformar-se num ponto de encontro entre cultura, sol e mar, oferecendo uma experiência que reúne artistas de renome mundial e talentos emergentes que estão a redefinir o género, com o encanto único da região.

A edição deste ano apresenta um cartaz pensado ao detalhe, integrando artistas com carreiras internacionais consolidadas, como Richard Ray Farrell, referência do Blues norte‑americano, e Gervis Myles Blues Band, uma das vozes mais marcantes da cena de Milwaukee. A programação destaca ainda a força criativa europeia com Robbert Duijf, Annie Road e a energia híbrida de Bonny B. & Ice B., além da versatilidade rítmica dos Rhythm Traders, que expandem o Blues para territórios de fusão com funk, soul e rock.

O Faro Blues 2026 reforça a missão do festival: manter o compromisso de promover o Blues enquanto património cultural vivo, integrando concertos, atividades paralelas e momentos de proximidade entre artistas e público, valorizando a tradição, estimulando a inovação e consolidando este evento como um dos momentos culturais mais marcantes do sul do país.