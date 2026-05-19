UAlg organiza colóquio de homenagem à vida e obra de António Lobo Antunes

A Universidade do Algarve organiza, no dia 25 de maio, a partir das 10h00, na Biblioteca António Rosa Mendes, no Campus de Gambelas, o colóquio “António Lobo Antunes 1942 – 2026”.

De entrada livre, este evento pretende homenagear a vida e obra do escritor, que faleceu em março de 2026, através da análise e exploração da sua obra, nas mais diversas vertentes.

Após a sessão de abertura, o colóquio conta com quatro sessões temáticas, iniciando, às 10h30, com a palestra «“Experimenta a direita”: a escrita ambidextra de António Lobo Antunes», proferida por Filipe Cammaert, da Universidade de Aveiro, e moderada por Carina Infante do Carmo, docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da UAlg.

Às 11h30, na segunda sessão, moderada por Pedro Sousa, docente da FCHS e investigador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) da UAlg, João Minhoto Marques, também docente da FCHS, aborda os “Rios romanescos de António Lobo Antunes”, seguindo-se a intervenção de Sara Vitorino Fernandez, docente da FCHS e investigadora do CIAC, com o tema “A palavra e o som: António Lobo Antunes como letrista”.

Da parte da tarde, às 14h00, a terceira sessão, moderada por João Minhoto Marques, conta com Carina Infante do Carmo para falar sobre “Memória e composição narrativa na crónica de António Lobo Antunes” e Jorge Carrega, investigador do CIAC, com a comunicação “Cartas da Guerra: António Lobo Antunes no cinema”.

Na quarta e última sessão serão lidos excertos da obra do escritor.

Este colóquio é organizado pela reitoria da UAlg, pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e pelo Centro de Investigação em Artes e Comunicação, em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia.

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