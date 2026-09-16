A Câmara Municipal de Albufeira já concluiu a requalificação de 13 espaços verdes públicos, no âmbito de um plano de valorização e sustentabilidade com a duração prevista de três anos.

As ações abrangem rotundas, espaços de lazer e zonas inseridas em áreas residenciais, com o objetivo de melhorar a imagem urbana, reduzir o consumo de água, privilegiar a utilização de plantas autóctones, promover a biodiversidade e incentivar a população a usufruir das zonas verdes.

Os primeiros resultados deste plano já são visíveis em diferentes pontos do concelho. Entre os locais intervencionados encontram-se a rotunda junto à Rua Paul Harris, a rotunda da Estrada de Olhos d’ Água, a rotunda junto ao Wild & Company e a rotunda de Olhos d’ Água, no início da Rua 25 de Abril.

Foram também requalificadas as rotundas da Estrada de Vale Pedras, na via 2, da Rua do Cerro Grande e da Rua João Veiga, ambas no Cerro Grande. A intervenção estendeu-se ainda ao entroncamento da Estrada das Sesmarias com a Rua dos Corais, nas proximidades do Hotel Maritur.

A lista de trabalhos já concluídos inclui, igualmente, as rotundas de Vale Santa Maria, na estrada entre o Páteo e a Guia, da Marina, junto ao Café Eucaliptos, e de Vale Paraíso. Foram ainda intervencionados o espaço adjacente ao Gabinete de Apoio à Juventude, junto ao Mercado dos Caliços, e a rotunda de acesso à Praia dos Aveiros.

A estratégia procura conciliar a melhoria da paisagem urbana com uma gestão eficiente dos recursos naturais. A utilização das plantas autóctones e de espécies adaptadas às condições locais, permite reduzir as necessidades de rega e contribuir para espaços verdes mais resistentes e sustentáveis.

A introdução de uma maior diversidade vegetal pretende também favorecer a biodiversidade e reforçar o equilíbrio ambiental destes locais. Paralelamente, a requalificação procura tornar o espaço público mais cuidado, atrativo e adequado à utilização pela população, sobretudo nas zonas destinadas ao lazer, ao convívio e às atividades ao ar livre.

Os treze espaços já requalificados integram um trabalho mais alargado, que prosseguirá ao longo dos três anos previstos e chegará a outros pontos do concelho.