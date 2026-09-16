O Município de Faro vai assegurar a continuidade do serviço de apoio e acompanhamento psicológico gratuito dos seus munícipes, através do Projeto Faro+2026, promovido pela PSIBAL – Associação Saúde Psicológica e do Bem-estar do Algarve.

Esta parceria, em vigor desde dezembro de 2024, visa a prestação de apoio psicológico e psicossocial a pessoas sinalizadas e encaminhadas pelo Município, sem qualquer custo para o beneficiário.

A intervenção é assegurada por um conjunto de psicólogos, com inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses, com periodicidade semanal, em regime presencial ou remoto. Neste último caso, sempre que as circunstâncias o justifiquem, nomeadamente por razões de mobilidade, saúde, distância ou outras devidamente ponderadas, a PSIBAL poderá prestar o apoio psicológico através de meios eletrónicos adequados, como videoconferência ou telefone, garantindo em qualquer caso os mesmos padrões de qualidade, confidencialidade e deontologia profissional.

O modelo de intervenção assenta num acompanhamento breve, estruturado até seis sessões por beneficiário, com avaliação inicial, definição de objetivos, psicoeducação, treino de estratégias e seguimento, sendo o modelo adequado a quadros subclínicos de sintomatologia psicológica como dificuldades de regulação emocional, necessidade de desenvolvimento de estratégias de planeamento e organização, problemas de relacionamento interpessoal e outras problemáticas passíveis de beneficiar de uma intervenção de curta ou média duração.

Caso a situação reportada não se enquadre no perfil de intervenção citado, a PSIBAL assegurará o encaminhamento para outras respostas da comunidade.

No âmbito desta colaboração, a PSIBAL prestará igualmente ao Município de Faro um serviço de parceria/colaboração em bem-estar organizacional e de apoio em psicologia da saúde ocupacional, destinado a apoiar igualmente os trabalhadores do Município.