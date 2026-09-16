A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) anunciou que o cartaz para a Receção ao Caloiro do Algarve 2026 é anunciado esta quinta-feira durante o primeiro arraial académico do ano letivo.

O novo ano letivo arrancou esta segunda-feira na Universidade do Algarve com algumas novidades relativas a este primeiro evento: há nova localização, novo conceito e novas datas.

A Receção ao Caloiro muda-se em 2026 para os Complexo das Piscinas Municipais de Faro, num recinto dividido em duas partes, com uma zona gratuita entre 18 e 22 de setembro. Nesses primeiros dias, já há cartaz oficial, com atuações de MAVUA e DJ Rose (dia 18), Nalvez (dia 19), DJ Fabão e Sinad (dia 20), Lejy, PORAII e South Boys (dia 21), Jordan e DJ Vapor JR (dia 22).

De 23 a 26 de setembro, o recinto abre na sua totalidade, com as 2 áreas a funcionar em simultâneo, num conceito um pouco mais habitual, com bilheteira e outra envergadura a nível musical e de entretenimento. O cartaz para esta segunda fase do evento é anunciado esta quinta-feira à noite em Arraial Académico, no Anfiteatro Aberto do Campus da Penha. Até agora, não há qualquer confirmação pública.

2026 fica marcado como um ano de mudanças de fundo nesta Receção ao Caloiro do Algarve conforme mencionado, podes descobri-las ao detalhe com a entrevista da RUA FM ao presidente da direção-geral da AAUAlg, Tomás Silva, disponível aqui.