Seis anos depois o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, prepara-se para receber mais uma edição do Grande Prémio de Fórmula 1 nos dias 18, 19 e 20 de junho de 2027.

A estreia da modalidade no circuito algarvio aconteceu em 2020 e regressou no ano seguinte, em 2021, à porta fechada, sem a presença de público nas bancadas, devido às restrições sanitárias então em vigor relativas à pandemia covid-19.

O regresso de Portugal ao Mundial em 2027 e 2028 já tinha sido anunciado pela Fórmula 1, no âmbito de um acordo com o Governo português, o Turismo de Portugal e a entidade gestora do circuito algarvio.

O circuito algarvio já foi elogiado por vários pilotos pelas suas características únicas, inclusive pelo heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que confessou que gostaria de ver o Algarve integrar de forma permanente o calendário da Fórmula 1.