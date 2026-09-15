A Universidade do Algarve arrancou com o ano letivo 2026/2027 com uma sessão de acolhimento aos novos estudantes esta segunda-feira, dia 14 de setembro.

A sessão contou com as intervenções dos presidentes das câmaras municipais de Faro e Portimão, António Pina e Álvaro Bila, do presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve, Tomás Silva, e da reitora da UAlg, Alexandra Teodósio.

A reitora da UAlg, Alexandra Teodósio, deu as boas-vindas aos cerca de 1500 estudantes que iniciam agora uma nova etapa das suas vidas e que passam a fazer parte de uma comunidade académica com mais de 11 mil estudantes, oriundos de diferentes regiões e de mais de 110 países, num ambiente marcado pela diversidade cultural e pela forte dimensão internacional da Academia algarvia.

Referindo-se ao tempo de mudança que agora se inicia, Alexandra Teodósio sublinhou que a Universidade deve ser muito mais do que um espaço de aquisição de conhecimentos, devendo proporcionar oportunidades para «crescer, questionar, experimentar, cocriar e descobrir». Destacou ainda a importância de os estudantes aprenderem a pensar, a procurar respostas, a trabalhar com pessoas diferentes e a compreender a responsabilidade que têm na construção do futuro.

O programa incluiu ainda a atuação da tunas da Universidade do Algarve: Feminis Ferventis, tuna feminina; Real Tuna Infantina, tuna mista e ainda a Versus Tuna, tuna masculina.

Após a cerimónia, o programa prosseguiu com sessões de boas-vindas e visitas guiadas às Faculdades, Escolas e Instituto, permitindo aos novos estudantes conhecer melhor os espaços, serviços e estruturas que os irão acompanhar ao longo do seu percurso académico. Foi ainda oferecido um almoço nas cantinas dos campi.

As boas-vindas aos novos estudantes não ficou pela cerimónia de acolhimento, a tarde de dia 15 foi dedicada a uma Mega Tarde Desportiva, com um Sunset com comes e bebes gratuitos com o DJ Mr Kool a animar o sunset a partir das 16h30 e a partir das 18h30 o DJ Van Gohen.