De setembro a dezembro, o Teatro Lethes acolhe espetáculos de teatro, dança, música, ópera, cinema e stand up.

A nova temporada de espetáculos do Teatro Lethes terá início no próximo dia 17 de setembro com o concerto Clássicos ma non troppo da Orquestra do Algarve e termina a 12 de dezembro com o clássico Concerto de Natal da Associação Filarmónica de Faro.

Nestes três meses de programação passarão pelo palco desta magnífica sala, espetáculos de teatro, dança, música, ópera, cinema e stand up.

No dia 26 de setembro, o aclamado barítono Äneas Humm apresenta um Concerto Solidário promovido pelo Rotary Club Estoi Palace International; no dia 9 de outubro a ACTA Teatro estreará a sua nova produção Alfaiate a partir de um conto de Helena Tapadinhas e encenação de Luís Vicente; no dia 17 de outubro a Ana Arrebentinha apresenta Muito Faço Eu, o seu mais recente espetáculo de stand up; no dia 21 de novembro terá lugar o Scianema – Mostra de Cinema Ambiental; no dia 11 de dezembro a companhia de dança espanhola Thomas Noone Dance apresenta o espetáculo ‘La gata que quería cambiar la historia’.

Os bilhetes para todos os espetáculos da temporada já se encontram à venda e podem ser adquiridos na bilheteira física do Teatro Lethes ou na bilheteira online através da BOL.

O Teatro Lethes é uma das salas mais emblemáticas do país, a mais antiga em funcionamento depois do Teatro Nacional de São Carlos em Lisboa, uma das jóias culturais de Faro. Com mais de um século de tradição, este tesouro histórico foi inaugurado em 1845. O seu nome, Lethes, vem do rio mitológico da Grécia antiga, conhecido como o rio do esquecimento, simbolizando o poder transformador e catártico do teatro. A ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve é uma estrutura de criação artística teatral com carácter profissional residente no Teatro Lethes e é responsável pela Programação e Gestão do Teatro por delegada incumbência do Município de Faro e em absoluta autonomia de critério artístico, de programação e de gestão.