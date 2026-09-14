A Câmara Municipal de Olhão assinalou esta sexta feira o início do ano letivo 2026/2027 com a entrega simbólica de materiais escolares aos alunos do 1.º Ciclo do concelho, numa iniciativa que teve lugar na Escola EB1 N.º 7 e contou com a presença da vice-presidente da autarquia, Catarina Poço.

À semelhança dos anos anteriores, o Município disponibiliza a cerca de 1900 crianças que frequentam o 1.º Ciclo cadernos de atividades e um kit de material escolar adequado ao respetivo ano de escolaridade. A este apoio junta-se a oferta de mochilas, desenvolvidas em parceria com a empresa municipal AmbiOlhão, que integram mensagens de sensibilização para a importância da proteção ambiental.

A iniciativa pretende contribuir para que todas as crianças iniciem o novo ano letivo com os materiais necessários às suas aprendizagens, apoiando simultaneamente as famílias num período que representa, todos os anos, um esforço acrescido para os agregados familiares. Para Catarina Poço, a entrega dos materiais escolares traduz uma preocupação concreta do Município em garantir igualdade de oportunidades e melhores condições para todas as crianças

O apoio aos alunos integra, assim, uma estratégia municipal mais abrangente de valorização da Educação, assumida como uma das prioridades do Executivo. Nesse âmbito, o Município tem vindo a intervir na melhoria das condições físicas dos estabelecimentos de ensino, através da requalificação do parque escolar e da renovação de equipamentos, procurando proporcionar ambientes mais adequados ao ensino e à aprendizagem.

A ação municipal estende-se, igualmente, a áreas essenciais do quotidiano escolar, nomeadamente os transportes e as refeições escolares, com o objetivo de assegurar condições de conforto, segurança e bem-estar ao longo do percurso educativo.

Com o arranque de mais um ano letivo, a Câmara Municipal de Olhão reafirma, desta forma, o compromisso de continuar a investir na Educação e na criação de condições para que as crianças e jovens do concelho possam aprender e crescer num ambiente de qualidade, contribuindo para um Município mais inclusivo e com maiores oportunidades para todos.