De 18 a 20 de setembro, Olhão volta a abrir as portas à arte contemporânea do Open Ateliers .

Com o sucesso da primeira edição, este ano o evento cresce significativamente envolvendo 68 artistas residentes no concelho. Durante três dias, artistas portugueses e estrangeiros sediados no concelho convidam o público a entrar nos seus espaços criativos, conhecer processos, descobrir obras e vivenciar o pulsar da cidade através da arte, num percurso único, feito a pé, entre ateliers, pessoas e histórias.

Depois dos 20 artistas que participaram na primeira edição, em 2025, os Open Ateliers Olhão afirmam-se agora como um evento de maior dimensão e diversidade, reunindo 47 artistas portugueses e 21 estrangeiros, todos residentes no concelho de Olhão.

A segunda edição traz também novas oportunidades de participação. Pela primeira vez, 21 jovens estudantes dos ensinos secundário e universitário integram o projeto, tendo a oportunidade de apresentar, promover e valorizar os seus trabalhos artísticos junto da comunidade. Outra das novidades desta edição é a abertura do projeto a criadores que não dispõem de atelier próprio. São 32 os artistas nesta situação e, através de parcerias estabelecidas pelo Município, terão à sua disposição espaços no centro da cidade para apresentar os seus trabalhos, reforçando a ligação entre a criação artística e o espaço urbano de Olhão.

A edição de 2026 apresenta, ainda, uma maior diversidade de áreas no universo das artes visuais, incluindo pintura, instalação, ilustração, fotografia, escultura, desenho, cerâmica, arte urbana e arquitetura.

O Open Ateliers Olhão é uma iniciativa do Município de Olhão, em parceria com a FESNIMA.

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