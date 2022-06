Albufeira regista o maior número de praias “Zero Poluição” no país

A associação ambientalista Zero distinguiu este ano um total de 58 praias “Zero Poluição” em 29 concelhos de Portugal. Este ano que foram atribuídas ao município de Albufeira 5 praias. De acordo com a associação, uma praia “Zero Poluição” é aquela em que não foi detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo das três últimas épocas balneares.

O município dispõe de 26 galardões da associação Bandeira Azul da Europa, sendo a cidade a líder nacional destes galardões, que premeia anualmente as praias e os portos de recreio que cumprem um conjunto de critérios de natureza ambiental, de segurança e conforto dos utentes e de informação ambiental. Cristiano Cabrita, vice-presidente de Albufeira que dispõe do pelouro de assuntos do mar e do ambiente, referiu que “o facto destas 26 praias, 5 terem sido distinguidas pela associação Zero Poluição, espelha o nosso cuidado e empenho com a nossa costa”, mencionando ainda que “Albufeira é, claramente, um bom exemplo de um caminho percorrido no sentindo da sustentabilidade e da preservação do ambiente marinho e terrestre.”

Albufeira tem realizado um forte investimento na manutenção daquele que é um dos seus cartões de visita: as praias. A época balnear começou no passado dia 13 de maio, preparada com todos os mecanismos para a segurança e qualidade dos seus turistas e habitantes, reafirmando a sua liderança com 26 galardões da Associação Bandeira Azul da Europa e garantindo o seu lugar de destaque no programa Bandeira Verde Eco XXI.