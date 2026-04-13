Algarve entre os destinos de caminhada mais populares na Europa

O Algarve acaba de conquistar o 3.º lugar no prémio “Most Popular Hiking Regions in Europe 2026”, atribuído pela revista alemã Trekking Magazine – uma publicação de referência neste segmento -, através de votação dos seus leitores.

Esta distinção valida o trabalho consistente que tem vindo a ser desenvolvido na valorização e promoção das caminhadas como ativo estratégico para a região, assente na diversidade de paisagens, no clima ameno ao longo de todo o ano e na autenticidade das experiências proporcionadas no território. Percursos de longa distância como a Via Algarviana, no interior, ou a Rota Vicentina, ao longo da costa, são exemplos emblemáticos que têm contribuído para a crescente notoriedade do Algarve enquanto destino de natureza.

A aposta nas caminhadas tem permitido à região diversificar a sua proposta turística, afirmando-se para além do tradicional produto sol e mar e reforçando a sua atratividade junto de mercados internacionais particularmente recetivos ao turismo ativo e de natureza, como a Alemanha, o Reino Unido, os Países Baixos e a República Checa.

André Gomes, presidente do Turismo do Algarve, sublinha o caráter coletivo desta conquista, “reflexo de um trabalho conjunto e continuado entre o Turismo do Algarve, os seus associados e os vários agentes do território, que diariamente contribuem para estruturar a oferta de caminhadas na região e qualificar a experiência de quem nos visita. É este esforço partilhado que tem permitido afirmar o Algarve como um destino cada vez mais relevante no panorama europeu do turismo de natureza.”

Este reconhecimento surge num momento especialmente pertinente, a poucos dias do arranque do Algarve Walking Season, iniciativa que integra cinco festivais de caminhadas e que tem vindo a consolidar-se como uma ação estruturante na promoção deste produto e na dinamização do destino fora da época alta.